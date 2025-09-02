車いすテニスの今季４大大会最終戦、全米オープンが２日に開幕する。２０２４年パリ・パラリンピック女子単複２冠で、世界女王の上地結衣（三井住友銀行）が、２０１７年以来の４大大会３冠に挑む。７月のウィンブルドンで準優勝に終わり、惜しくも生涯ゴールデンスラム（４大大会全制覇とパラリンピック金メダル）達成の快挙を逃した。「悔しくて難しい試合だった。何をしたらよかったのかわからなかった。自宅に帰ってから、