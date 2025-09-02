バレーボール男子日本代表は２日、東京・有明アリーナで世界選手権（９月１２日開幕、フィリピン・マニラ）に向け、ブルガリアと壮行試合を行った。第１、２セットを連取し、勢いに乗る日本は序盤から石川祐希（ペルージャ）がスパイクを決め、宮浦健人（名古屋）がサービスエースなど、会場を沸かせた。中盤はもつれる展開となったが、宮浦のスパイク、高橋藍（サントリー）のバックアタックなどにファンから大歓声が送られた