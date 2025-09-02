5日に沖縄で開幕する「第32回WBSCU18ワールドカップ」で連覇を狙う高校日本代表は2日、沖縄セルラースタジアム那覇で沖縄県高校選抜と壮行試合を行った。試合は5回表を終了時点で高校日本代表が3―0とリードしていたところで雨天中断となった。熱戦に水を差す雨となったが、スタンドを埋めた沖縄県民を中心とした観客は別の楽しみ方を選択した。会場内に流れるのGReeeeNの「キセキ」、MONGOL800の「小さな恋のうた」を大