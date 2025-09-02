東北地方と北陸地方では、３日未明から３日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。北日本では３日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、北日本から西日本では、落雷、竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。 【写真を見る】【全国天気】東北地方と北陸地方では3日未明から3日朝にかけて線状降水帯発生の可能性北