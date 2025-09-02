ヤンキースGM特別アドバイザーの松井秀喜氏（51）が2日、石川県七尾市内で野球教室を開催した。能登北部・中部地方の約60人の小学4〜6年生を対象に実技指導。昨年1月の能登半島地震で被災した能登地方で開催するのは初めてで、石川県能美市の松井氏は冒頭で「（故郷での少年時代が）懐かしい。僕もこういう時があったんだなと思います。いい一日にして、明日からのエネルギーになる日にしましょう」とあいさつした。特別ゲス