警察は2日、妻に包丁を向けて脅迫するなどしたとして、40代の夫を逮捕しました。 暴力行為等処罰に関する法律違反の疑いで逮捕されたのは、山形県遊佐町吹浦の漁業の男（45）です。 警察によりますと男は、1日の午後7時20分ごろ、遊佐町吹浦の自宅で40代の妻に対して包丁を向けて「殺すぞ」などと大声を出し、妻に危害を加えようとし、脅迫したとされています。 妻からの110番通報を受けて警察が現場にかけつけ、事情を聞いた上