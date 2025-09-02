◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（２日・京セラドーム大阪）巨人・戸郷翔征投手が５勝目をかけて先発し、６回まで投げ４安打ながら６四球を与え１失点、１１４球で粘投。１点リードの６回の打席で代打を送られ、勝ち投手の権利を持って降板した。戸郷は「ランナーを背負うケースも多く、先制もされましたが、なんとか最少失点で粘ることができました」とコメントした。戸郷は１回１死から長岡秀樹内野手、内山壮真捕