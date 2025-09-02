パソコンやスマートフォンなどを使って、無料で本を読めるサービスが広島市で始まりました。9月2日から利用が始まったのは「広島市電子図書館」です。広島市立図書館の利用登録をすれば、約3700の電子書籍と約600のオーディオブックを無料で利用することができます。■小田成実 記者「このように書籍の見たい部分を拡大して利用することもできます」広島市では、中区の中央図書館が移転するため、9月から休館し