大相撲の東前頭筆頭で夏巡業を途中休場した４０歳・玉鷲（片男波）が２日、秋場所（１４日初日・両国国技館）出場へ意欲を示した。両国国技館で健康診断を受診後に取材に応じ、この日から軽めに稽古を再開したと説明。「出ます。場所までには間に合うように」と語った。歴代１位の初土俵から１７１８回連続出場を誇る“鉄人”は、「変形性腰椎症、急性腰痛症」の診断書を提出し、８月２０日の青森市での夏巡業から休場していた