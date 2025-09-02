お笑いコンビ「見取り図」リリーの熱愛報道について、相方・盛山晋太郎が言及する一幕があった。【映像】元K-1ラウンドガール、 “論破王”起業家『ラブキャッチャージャパン2』参加メンバーこれは9月2日、都内某所で行われたABEMAの恋愛番組『ラブキャッチャージャパン2』の放送開始記念記者会見での一コマ。番組は“真実の愛”と“欲望の金”を求める男女10人が共同生活を送る、異色の恋愛リアリティーショーという内容だが