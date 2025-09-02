「水泳の聖地」として親しまれてきた東京辰巳国際水泳場が、アイスリンクとして生まれ変わりました。きょう（2日）公開されたのは、東京・江東区で今月6日に開業する「東京辰巳アイスアリーナ」です。このアイスアリーナは、「水泳の聖地」と呼ばれ、東京オリンピックでは水球の会場として利用された「東京辰巳国際水泳場」をアイスリンクとして改修した都立の施設です。およそ59億円をかけて改修され、国際規格の1800平方メートル