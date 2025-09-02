台湾の最大野党の元トップが、あす中国で行われる軍事パレードに出席するため北京入りしました。台湾メディアによりますと、最大野党・国民党の洪秀柱元主席が、あす（3日）中国で行われる抗日戦争勝利80年を記念する軍事パレードに出席するため、きのう（1日）、北京に到着したということです。洪元主席は「抗日戦争は中華民族の生死を懸けた戦いだ。歴史は忘れ去られてはならず、歪められてもならない」と話しているということで