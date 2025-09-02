男が勤務していた葉山町立葉山中学校＝２日、同町堀内女児を盗撮し教員らでつくる交流サイト（ＳＮＳ）のグループチャットで画像を共有した疑いで、神奈川県葉山町立葉山中学校の教員の男（２８）が愛知県警に逮捕されたことを受け、同町教育委員会は２日、男の勤務校で３日に保護者説明会を開くと明らかにした。山梨崇仁町長は「信頼して児童生徒を預けている教員による事件、許しがたき行為で、重大な裏切りだ。深くおわび申し