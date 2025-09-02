昨今のSNSが起こすバズの波に乗りにくい…というか乗りそうもない音楽というのが存在するのも悲しいかな事実で、ニッチな音楽・マニアックなサウンド・コアなサウンドというものは、万人に受け入れられるようなポピュラリティが希薄なゆえに、万人受けするものことはない。だからこそ注目に値する優れたアート作品として紹介を続けてきた前・前々回の「M-SPOT」コーナーだが、今回は未来明るい若手バンドを紹介しよう。その名もZα