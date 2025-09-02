ILLITが9月1日、日本デビューを迎えて＜ILLIT Japan 1st Single「時よ止まれ」発売記念ショーケース＞を東京・TFTホールで開催した。待望の日本デビューを果たし、ファンと共に特別な日を過ごした同ショーケースのオフィシャルレポートをお届けしたい。ショーケースでは、タイトル曲「時よ止まれ」を初お披露目したほか、シングル収録曲「Topping」といった日本オリジナル曲2曲を披露した。また、会場には抽選で選ばれたファンとメ