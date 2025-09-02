参議院選挙を総括する会合で、自民党の森山幹事長は退任する意向を示しました。一方で、石破首相は、慰留したい考えをにじませました。◇進退が注目された自民党のナンバー2、森山幹事長。自民党・森山幹事長「本日、この両院議員総会での報告をもって、選挙結果の責任をとるべく、幹事長の職を退任させていただきたい」そして、2日午後5時半ごろ、石破首相は…。石破首相「森山幹事長から辞意が表明され、辞表が提出されま