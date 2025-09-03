地方議会庁舎の門に竹の棒を投げたり、火を付けたりして抗議する人々＝1日、インドネシア・西ジャワ州（ロイター＝共同）インドネシアのティト内相は2日、国会議員の高額手当が発端となった抗議デモが全土107カ所に及んだと発表した。プラボウォ大統領は沈静化に奔走。1日にはデモ参加者が求める資産没収法案の成立を進めるとアピールした。これまでの死者は計10人に上るとされる。地元メディアが伝えた。資産没収法案は、犯罪