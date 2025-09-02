元プロ野球・巨人で投手として活躍し、現在は巨人の女子チーム監督を務める宮本和知氏が２日、テレビ朝日「プラチナファミリー！！」に出演した。葉山の３階建て、６ＳＬＤＫの豪邸がクイズ形式で紹介され、ガレージにある愛車のベンツとガルウィングのテスラなどが登場。エステサロンを開いている妻・奈緒子さんは、祖母の代から３代続く日本舞踊の名門・正派若柳流の一家であることも明かされた。１９８４年のロス五輪・野