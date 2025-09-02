「巨人−ヤクルト」（２日、京セラドーム）巨人が同点に追いついた。１点を追う四回、２死から中山がヤクルト先発・奥川の真ん中高めの１５０キロストレートを右翼スタンド上段に運ぶ６号同点ソロを放った。「二死無走者だったので長打を狙っていました。最高の結果になって良かったです。勝てるように頑張ります」とコメントした。