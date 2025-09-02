モデルでタレントの森泉（42）がテレビ朝日「プラチナファミリー&家事ヤロウ!!!合体SP」（後7・00)に出演し、元アスリートの大豪邸に潜入した。この日は、森泉が神奈川・葉山にある大豪邸を訪問する企画。家主は、国際大会で金メダルを獲得した経歴を持つ元アスリートであることが明かされ、スタジオでは高嶋ちさ子や小泉孝太郎がその正体を予想した。邸宅は、真っ白な外観が印象的な3階建ての6SLDK。表札には名前では