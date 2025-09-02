ボートレース江戸川の「ヴィーナスシリーズ・Ｙｅｓ！銀座高須クリニック杯」が２日に開幕した。中尾優香（２４＝福岡）は初日４Ｒに２号艇で出走。インの清埜翔子がターンマークを外した隙を逃さず、差して勝利。当地初出走で初勝利を挙げた。タッグを組む６０号機は４優出１Ｖの評判機。「波の割には乗りやすかったし、進んでいる感じがしました」と好感触で、さらなる舟足アップも期待できそうだ。６月に三国で初優出を果