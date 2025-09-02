ダンス＆ボーカルグループ「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ」の数原龍友（３２）が、２日更新のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「デリッシュキッチン」に出演。恋愛観を明かした。数原は３０代に入り、好きなタイプを「見た目的なことで言うと、ギャルでも清楚でもいいんですよ。見た目の好みはもうないですね」としみじみ。「それよりも自分がバイクや車に乗ったり、サーフィンしたりとかするんで、自分の趣味の時間も『一緒に行きたい』と