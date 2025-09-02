カメラを取り外して単体でも使える分離型のアクションカム、Insta360 GOシリーズに最新モデルとなる「Insta360 GO Ultra」（標準キット：6万4800円）が登場。今作ではカメラ部分が46×45.7×18.3mmの正方形フォルムに。カメラ単体の重さはわずか約53gと軽量で、従来通り付属の磁気ペンダントや簡易クリップで服や帽子などに装着して、ハンズフリーで撮影をすることが可能です。大きく進化したのは、大型化した1／1.28センサーと新