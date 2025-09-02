「ビューティーセレクト アクティブエール」アテニアは、栄養機能食品「ビューティーセレクト アクティブエール」を、9月17日から発売する。同製品は、「毎日を豊かに楽しく過ごしたい」「大切な体のために必要な栄養素をバランスよく摂りたい」といった、アラフィフ世代の健やかさ、美しさを考えたサプリメント。大豆イソフラボンやルテインなど、アラフィフ世代から積極的に摂りたい29種類の成分を7粒に凝縮。1回分をワンパック