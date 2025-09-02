元乃木坂４６の?さゆりんご?こと松村沙友里が１日、テレビ朝日系「あのちゃんねる」に出演。姉の結婚式でモヤついたエピソードを明かした。真空ジェシカ・川北茂澄の結婚式で、ピンネタを披露した時のモヤっとしたエピソードをオズワルド・伊藤俊介が吐露。これにちなんでシソンヌ・長谷川忍が「結婚式の余興なんてやったことある人、いるんですか？芸人以外で」と問うと、松村が「ある」と挙手した。松村は「お姉ちゃんの