「Halloween High Tea」イメージウェスティンホテル仙台は、10月11日〜10月31日の期間、ハロウィンカラーの色合いで秋の味覚を存分に楽しめるハイティー「Halloween High Tea（ハロウィン ハイ ティー）」を発売する。ブラック・パープル・オレンジなどのハロウィンカラーを纏った秋の食材が並ぶ「Halloween High Tea」。メインディッシュには、芳醇な黒にんにくのソースが赤身の旨味を際立たせる、A5等級仙台牛のランプ肉ロースト