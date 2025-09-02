【テヘラン＝吉形祐司】アフガニスタンで８月３１日に発生した地震で、最も被害が大きいとみられる東部クナール州では、複数の村落で家屋の大半が倒壊し、村がほぼ消滅したことが２日、生存者の証言で明らかになった。政府報道官は同州での死者が１４１１人、負傷者が３１２４人に上り、家屋５４１２棟が倒壊したと発表した。道路が寸断され、山岳地の被災地での救助は難航している。「爆発が起きたかと思った」。同州ヌルグル