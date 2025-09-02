福島市で目撃されたのは、突然、バックで迫ってくる車。さらに、車線をまたぎながらノロノロと進みドアを開けるなど、危険な運転に遭遇した恐怖の2分間です。8月26日の午後10時半過ぎ、自宅へ帰宅途中だったという目撃者の夫婦。すると、隣の車線のセンターラインギリギリを車が走り、猛スピードで追い抜いていきました。交差点で追いつくと、停止線を大きく超えた位置で止まっていました。すると次の瞬間、突然、目の前にバックし