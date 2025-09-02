ホテルニューグランドは、10月5日に、大切な人々の幸せを願いながらランタンのやわらかな灯りのもと、ゆっくりと食事を楽しんでもらうイベント「ランタンナイト」を開催する。仏教の儀式が起源とされるランタン祭りは、無病息災や心願成就など、福をもたらす儀式として古くからアジア各国で親しまれている伝統行事。同イベントでは、月夜の美しい時期であることにちなみ、お月見からインスピレーション得たイベント限定のフランス