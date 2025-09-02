広島県知事選挙に最初の立候補予定者です。1日に副知事を退職した横田美香氏が会見を開き、11月の県知事選挙へ立候補を表明しました。■横田美香 氏「11月の広島県知事選に立候補することを決意いたしました」2日午後1時、知事選への立候補を表明した横田氏。湯崎知事が今期限りで知事を退任すると表明した前の日に打診があったことを明らかにしました。■横田美香 氏「（8月19日に）知事の方から次の県知事選に挑戦してみないかと