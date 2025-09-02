◇プロ野球 パ・リーグ ソフトバンク-オリックス(2日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクが7回、代打・中村晃選手のタイムリーで試合を振り出しに戻しました。この日の先発はモイネロ投手。先頭打者に痛恨の一発を浴び、先制を許します。しかし後続を打ち取り最少失点で抑えると、2回以降もピンチを招くも、さらなる追加点は許しませんでした。これを援護したいソフトバンク打線でしたが、対するオリックスの先発・宮城大弥投手の前