実業家の〝ホリエモン〟こと堀江貴文氏が２日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。サントリーホールディングス（HD）の新浪剛史会長が1日付で辞任し、同氏の購入したサプリメントに違法の疑いがあるとして福岡県警の捜査対象となっていると報じられたことを受け、私見を綴った。 【写真】「ミカ、愛してる」人気DJが妻の出産後、プラセンタサプリを手作り？ サントリーHDの鳥井信宏社長