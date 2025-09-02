女子100メートルハードルで全国大会2連覇を果たした福岡県太宰府市の中学生が2日、市長を表敬訪問しました。 楠田市長を訪ねたのは、太宰府東中学校の3年生、今村好花（このか）さんです。今村さんは8月に開かれた全日本中学校陸上競技選手権で、女子100メートルハードルに出場しました。大会前のことし7月には、中学生としての日本記録を樹立していましたが、さらに0.05秒更新して、13秒23というタイ