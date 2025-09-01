オリコンは、グループ会社であるoricon MEが、実際のサービス利用者を対象に第三者の立場で実施した「賃貸マンション」の顧客満足度調査の結果を、9月1日に「オリコン顧客満足度」公式サイト内で発表した。同調査は、過去6年以内に自身が居住する目的で賃貸マンション・アパートに入居し、現在も居住している全国の2205人を対象に、インターネットによるアンケートを実施した。調査対象企業は、賃貸用として設計されている集合住宅