「ロッテ−日本ハム」（２日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）日本ハム・新庄監督が６点リードの六回２死一、三塁の好機で重盗を敢行。７点目を奪った。打者山縣の場面で一走・水谷がスタートを切ると、捕手の田村は二塁へ送球。だが、水谷は二塁ベース手前でストップした。送球を受けた二塁手・藤岡が本塁へ送球。三走・万波が本塁へ滑り込み、際どいタイミングとなったが、判定はセーフとなった。タッチをした田村がアウトを