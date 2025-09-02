伊勢崎オートの5日間開催、ナイターG1「第32回ムーンライトチャンピオンカップ」は、2日に前検日作業が行われた。オートレース界は青山周平、鈴木圭一郎、黒川京介の3強を軸に上位クラスが形成されているが、第4の男として名乗りを上げてきそうなのが成長著しい佐藤励（25＝川口）。前々節の当地SGグランプリはオール3連対も優出に届かなかった。その悔しさを晴らすかのように、前節の当地アフター5ナイター開催は3連勝の完