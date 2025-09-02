お笑いタレント明石家さんま（70）が2日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。東京大学出身の共通点にスタジオが納得する場面があった。この日は「受験勝ち抜いた有名人SP」として放送。オープニングトークでは、番組初登場のクイズ集団「QuizKnock」の鶴崎修功を紹介した。さんまは「東大か？」と質問した。鶴崎が「東大です」と返答すると、即座にさんまは「早口やな〜」と反応した。