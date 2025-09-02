犬との信頼関係を崩す「絶対NG行動」7選 1.体罰 犬のしつけにおいて、叩く、蹴るなどの体罰は決して行ってはならない行動です。犬は痛みや恐怖から飼い主を信頼できなくなり、「攻撃的な人」と認識してしまいます。 恐怖心から吠えたり、噛みついたりするようになり、問題行動が悪化する可能性もあるでしょう。体罰は犬の心に深い傷を残し、飼い主との間に修復不可能な溝を作ってしまいます。 しつけは、痛みや恐怖ではなく