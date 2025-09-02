アメリカのテーマパークで目撃されたのは、モノレールの線路上で孤立する男の子でした。来園者はパニック。左へ行け！と合図を送りますが、男の子はどうしていいかわからない様子。線路は高さ6メートル以上で柵もなく、非常に危険な状況です。するとその時、下の人たちが一斉に空を指さしました。1人の男性が建物の屋根に上がり、救出しようとしていたのです。線路は離れていますが、意を決してジャンプ！見事飛び移り、救出に成功