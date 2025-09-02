LINEリサーチは、2025年7月3〜5日に全国の15〜69歳の男女を対象に、「一番好きなラーメンのチェーン店」に関する調査を実施しました。今回はその結果から、北海道に住む回答者（118人）が選んだ「一番好きなラーメンチェーン店」ランキングについて紹介します。【5位までの全ランキング結果】2位：味の時計台／得票率8.4％2位には「味の時計台」がランクインしました。札幌すすきのに第一号店を構え、その後、次々と店舗を拡大。北