「メイショウ」の冠名で知られ、今年８月に個人馬主として史上初のＪＲＡ通算２０００勝の大記録を達成した松本好雄さんが８月２９日未明、すい臓がんのため死去した。８７歳だった。騎手時代にメイショウマンボで１３年オークスなどＧ１を３勝した武幸四郎調教師が、追悼の意を表した。武幸調教師のコメント「急なことで気持ちが整理できておらず、悲しさと寂しさでいっぱいです。今は、仕事のことよりも、調教師になってか