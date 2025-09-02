「和食さと」の運営会社の役員が、わいせつな行為をした疑いで逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、「和食さと」などを運営するサトフードサービスの取締役・池田訓容疑者（52）で、8月8日の未明、兵庫・神戸市中央区の路上で、25歳の女性に声をかけたあと、抱きついて同意なくキスをしたり尻を触ったりするわいせつな行為をした疑いが持たれています。池田容疑者は「弁護士と話をしてからお話しします」と認否