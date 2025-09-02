後ろのバンパー部分が壊れ、ドアにも複数の傷が残る黒い車。衝突事故を起こした車両です。その事故の瞬間をカメラが捉えていました。黒い車はスピードを落とすことなくバックで進み、そのまま車や店舗に激突。目撃者への取材により、黒い車は動画が撮影される前から異様な動きをしていたことが分かりました。現場は北海道・北見市を通る国道39号線。8月25日の午後3時半ごろ、この道を車で走っていた男性が問題の黒い車と遭遇しまし