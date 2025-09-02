神戸市の路上で女性にわいせつな行為をしたとして、兵庫県警は２日、ファミリーレストラン「和食さと」などを運営するサトフードサービス（大阪市）の取締役の男（５２）（兵庫県宝塚市）を不同意わいせつ容疑で逮捕した。「弁護士と話をしてから話す」と認否を留保しているという。発表では、男は８月８日午前４時２０分頃、神戸市中央区の歩道で帰宅中の女性（２５）に声をかけ、抱きついてキスをしたり尻を触ったりした疑い