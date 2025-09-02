大相撲の横綱・豊昇龍（立浪）とハローキティが２日、東京・両国国技館で行われた「ハローキティ大相撲ロンドン公演出発式」に参加した。ロンドン公演（１０月１５〜１９日、ロイヤル・アルバート・ホール）に株式会社サンリオの協賛が決まり、ロンドン郊外出身と縁のあるハローキティのアンバサダー就任が発表された。豊昇龍は着物姿で登場したハローキティと初めて対面し「かわいいですね。着物、結構似合いますね」と笑顔だ