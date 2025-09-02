普通預金の利息の代わりにPayPayポイントを受け取れます。ネット銀行大手のPayPay銀行は2日から、普通預金の利息の代わりにポイントをつけるサービスを始めました。ポイントで受け取ることを選ぶと、通常の金利より0.1％高い付与率となります。受け取リ方を利用者が選べるのは、業界初だということです。ポイントを集めて次の買い物に使ったり、投資に回したりするケースも多いとみられ、「金利のある世界」が本格化する中、若者層