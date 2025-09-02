◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（２日・京セラドーム大阪）巨人が５回に勝ち越した。１死から泉口友汰内野手が右前打、岡本和真内野手が四球を選び一、二塁。岸田行倫捕手が中前打でつなぎ１死満塁とチャンスを広げると、吉川尚輝内野手がストレートの四球で歩き、押し出しで２点目を挙げ勝ち越した。なおも満塁だったが、中山礼都内野手は右飛、リチャード内野手は空振り三振に倒れ、１点止まりだった。先発・戸郷