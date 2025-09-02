ＴＢＳの良原安美アナウンサーが２日に自身のＳＮＳを更新し、オフショットを公開した。インスタグラムに「９月になってしまった！！カレンダーがひとりでスタスタどんどん先を歩いて行っているような気がします８月のできごと。数年ぶりのアフタヌーンティーへいきました」とコメント。着用しているコーデのブランドを紹介すると、黒のトップスにミニスカートを合わせた姿でお茶目なポーズをとるショットを披露した。