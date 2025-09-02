テレビ朝日で４月からレギュラー放送中の「孝太郎＆ちさ子プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見」（火曜・後７時）が、１６日放送開始の新番組「火曜の良純孝太郎」（同・後８時）との合体放送を行う。番組に出演する俳優・石原良純、俳優・小泉孝太郎、バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子、お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾がこのほど、同局スタジオ内で取材に応じた。１６日から１０月７日までの４週