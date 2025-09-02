不動産投資をするとマイホームは買えない？ 不動産投資をすると「マイホームが買えない」と言われることがありますが、それは住宅ローンの審査が厳しくなる可能性があるためです。 住宅ローンでは年収や信用情報、既存の借入額が重要視され、不動産投資ローンがあると「借入総額が多い」「長期的に返済能力を維持できるか疑問」とみなされやすくなります。特に、投資による収入が不安定な場合、